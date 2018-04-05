В Мосприроде объяснили появление комаров в столице

Мосприрода: появление комаров в столице в начале апреля аномалией не является

Среднесуточные температуры, установившиеся в Москве , способствуют появлению первых комаров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мосприроды.

Ранее в СМИ появились сообщения о появлении первых комаров в столице.

"Большинство комаров появляется весной при достижении среднесуточной температуры воздуха плюс 5-7 градусов по Цельсию. Появление отдельных особей в конце марта — начале апреля не является аномалией", — пояснили в Мосприроде.

При этом массовое появление насекомых ожидается только при наступлении стабильно теплой погоды. В управлении также отметили, что существенной задержки с цветением деревьев в этом году не ожидается.