Ещё
В Мосприроде объяснили появление комаров в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосприрода: появление комаров в столице в начале апреля аномалией не является 

ТАСС 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Среднесуточные температуры, установившиеся в Москве, способствуют появлению первых комаров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мосприроды.
Ранее в СМИ появились сообщения о появлении первых комаров в столице.
"Большинство комаров появляется весной при достижении среднесуточной температуры воздуха плюс 5-7 градусов по Цельсию. Появление отдельных особей в конце марта — начале апреля не является аномалией", — пояснили в Мосприроде.
При этом массовое появление насекомых ожидается только при наступлении стабильно теплой погоды. В управлении также отметили, что существенной задержки с цветением деревьев в этом году не ожидается.
"Первые весенние цветы уже появились: цветут ивовые, орешник, ольха, мать-и-мачеха. Появление первоцветов на особо охраняемых территориях ожидается в 20-х числах апреля", — уточнили в ведомстве.
ТАСС: последние новости
Издан новый справочник для московских бездомных Москву украсят световыми пасхальными композициями Погода в Москве на Пасху будет теплой, но ветреной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи60
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма114
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова96
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством61
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции225
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение