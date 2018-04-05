В парке «Зарядье» скоро откроется «Ледяная пещера» 

В павильоне «Ледяная пещера» в московском парке «Зарядье» завершаются работы по благоустройству.
При намораживания льда и снега для павильона, площадью около одной тысячи кв. метров, использовали порядка 35 тонн воды. Об этом рассказал глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
В пещере планируется поддерживать температуру -5°С за счет автоматизированного оборудования, заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.
«Парк «Зарядье» — это же, как идея. Здесь и ландшафты, и растения, собранные со всей России. Есть и луга, и степи, и леса и так далее. Ну и «Ледяная пещера» символизирует Арктику», — сказал Газизуллин.
Напомним, АО «Мосинжпроект» выступает управляющей компанией по реализации проекта парка, в рамках которого появится заснеженная арт-инсталляция.