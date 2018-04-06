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В Москве нашли способ сэкономить 27 миллиардов
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В Москве нашли способ сэкономить 27 миллиардов 

Мослента 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В первом квартале 2018 года стоимость проектов, финансируемых из бюджета, сократилась на 27, 6 миллиарда рублей. Это произошло благодаря экспертизе проектов, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Его слова приведены на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
По его словам, это на 13 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Эти средства — значительный вклад в развитие столицы. Они могут быть перераспределены на строительство новых объектов, улучшение социальной сферы — реализацию важнейших городских программ», — сказал Леонов.
По его словам, с начала года рассмотрено более 1,5 тысяч комплектов проектной документации, выдано более 1,2 тысячи «экспертных заключений по государственной, негосударственной экспертизе и проверке достоверности определения сметной стоимости объектов».
Глава Москомэкспертизы объяснил, что увеличение количества проектов связано с тем, что в этом году поступает много проектов по объектам реновации жилья.
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