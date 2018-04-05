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В столице промоют Ходынский тоннель
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В Москве в ночь на пятницу промоют Ходынский тоннель 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Коммунальные службы Москвы промоют Ходынский тоннель в ночь на пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
Регламентная промывка Ходынского тоннеля пройдет в ночь с 5 на 6 апреля силами специалистов ГБУ "Гормост". Отмечается, что на балансе предприятия содержится 97 тоннелей, а в работах по промывке Ходынского тоннеля будет задействована бригада из 5 человек и мастер участка, промывочная техника, включая автокран.
Ходынский тоннель был открыт 5 февраля 2007 года и обеспечивает бессветофорное движение по Ленинградскому проспекту.
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