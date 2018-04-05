В столице промоют Ходынский тоннель

В Москве в ночь на пятницу промоют Ходынский тоннель

Коммунальные службы Москвы промоют Ходынский тоннель в ночь на пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Регламентная промывка Ходынского тоннеля пройдет в ночь с 5 на 6 апреля силами специалистов ГБУ "Гормост". Отмечается, что на балансе предприятия содержится 97 тоннелей, а в работах по промывке Ходынского тоннеля будет задействована бригада из 5 человек и мастер участка, промывочная техника, включая автокран.

Ходынский тоннель был открыт 5 февраля 2007 года и обеспечивает бессветофорное движение по Ленинградскому проспекту.