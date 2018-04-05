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На площади у станции метро «Улица 1905 года» появится зеленый амфитеатр и скамейки для отдыха
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На площади у станции метро «Улица 1905 года» появится зеленый амфитеатр и скамейки для отдыха 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Освещать территорию будут новые фонари с энергосберегающими лампами.
Масштабное благоустройство в 2018 году проведут на площади у станции метро «Улица 1905 года». В западной части будет обустроен зеленый амфитеатр, состоящий из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками.
Со стороны улицы 1905 года появится «зеленый экран», который защитит горожан от пыли и шума. Там же планируется обустроить пешеходные дорожки и установить скамейки, где прохожие смогут отдохнуть в тени деревьев. Островки с цветущими деревьями, кустарниками и лавочками разместят на южной стороне площади. Их установят так, чтобы не мешать проходу к метро.
Всего планируется посадить около 120 деревьев и свыше семи тысяч кустарников, а также клумбы с многолетними растениями.
При этом «активные граждане» оценили как и будущую функциональность площади, так и эстетическое решение. Например, дизайнеры планируют использовать для оформления красный и серый цвета. Серый цвет используют для мощения пешеходной территории, а оттенки красного — для оформления природного ландшафта. Все растения поободраны так, чтобы во все времена года их листва или соцветия имели красный или бордовый цвет.
Пространство в северной части площади будет отведено для проведения ярмарок выходного дня, фестивалей и праздников, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.
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