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На западе Москвы за год передадут 9 домов участникам реновации
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На западе Москвы за год передадут 9 домов участникам реновации 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Дома почти готовы — сейчас в них выполняется отделка по стандартам программы, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
К заселению уже полностью готовы 4 дома: два на проспекте Вернадского (158 и 100 квартир), и по одному на улицах Гродненская (108 квартир) и Красных Зорь (160 квартир).
Всего в рамках реновации столичные власти в этом году планируют ввести 32 дома в шести округах. 24 дома уже сданы, там завершается отделка и благоустройство.
До конца 2019 года планируется застроить 59 стартовых площадок.
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