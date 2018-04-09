На западе Москвы за год передадут 9 домов участникам реновации

Сергей Лёвкин. Дома почти готовы — сейчас в них выполняется отделка по стандартам программы, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы

К заселению уже полностью готовы 4 дома: два на проспекте Вернадского (158 и 100 квартир), и по одному на улицах Гродненская (108 квартир) и Красных Зорь (160 квартир).

Всего в рамках реновации столичные власти в этом году планируют ввести 32 дома в шести округах. 24 дома уже сданы, там завершается отделка и благоустройство.

До конца 2019 года планируется застроить 59 стартовых площадок.