На Проспекте Вернадского подготовили дом для заселения по реновации

Москве готов еще один дом для заселения по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики. Здание расположено по адресу: Проспект Вернадского, д.61, корп.3. В новый дом въедут жители двух близлежащих домов, вошедших в программу. Переезд будет проходить поэтапно. В распоряжении жильцов останутся привычные социальные объекты и сервисные услуги шаговой доступности. Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года Москва планирует начать строить 34 жилых дома по программе реновации.