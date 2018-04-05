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На Проспекте Вернадского подготовили дом для заселения по реновации
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На Проспекте Вернадского подготовили дом для заселения по реновации 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Москве готов еще один дом для заселения по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики. Здание расположено по адресу: Проспект Вернадского, д.61, корп.3.
В новый дом въедут жители двух близлежащих домов, вошедших в программу. Переезд будет проходить поэтапно.
В распоряжении жильцов останутся привычные социальные объекты и сервисные услуги шаговой доступности.
Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года Москва планирует начать строить 34 жилых дома по программе реновации.
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