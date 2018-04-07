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Как выглядит жилье по программе реновации на западе Москвы
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Как выглядит жилье по программе реновации на западе Москвы 

Свободная пресса 47 минут назад
Фото: Свободная пресса
1 августа 2017 года Сергей Собянин утвердил программу реновации. Вместо квартир в ветхих пятиэтажках москвичи получат жилье в новых монолитных и панельных домах.
6 апреля власти города презентовали первые дома на западе Морсквы. В ближайшие дни туда начнут переезжать жители округа. Дома по программе реновации в Западном округе расположены по адресам: Проспект Вернадского, 61, корпус 3, Проспект Вернадского, 69; улица Красных Зорь, 59Б и улица Гжатская, 16, корпус 1.
Москвичи переедут в новый дом, который расположен в нескольких десятках шагах от их нынешнего жилища.
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