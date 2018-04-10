Для жилья по реновации отобрали 242 площадки

В Москве для строительства жилья по реновации отобраны 242 стартовые площадки

Власти Москвы отобрали под новое жилье в рамках программы реновации 242 стартовых площадки. Об этом во вторник сообщил заммэра Марат Хуснуллин на заседании президиума правительства столицы.

В прошлом году Хуснуллин говорил, что власти в рамках строительства жилья по реновации отобрали 236 участков для возведения домов по реновации, чтобы запустить первую волну переселения с общим объемом в 3,5 млн кв. метров жилья. С конца 2017 года власти Москвы дополнительно прорабатывали еще 200 площадок для возведения домов по реновации.

"В (прошлом) постановлении утвержден адресный перечень участков, назначенных для строительства стартовых домов, он включал в себя 236 площадок. В настоящее время разработан проект (постановление в правительство Москвы — прим. ТАСС), он внесет прозрачность для жителей. Также определены семь дополнительных стартовых площадок и одна площадка (общей площадью) порядка 14 тыс. кв. метров исключается", — сказал вице-мэр.

Хуснуллин отметил, что строительство стартовых домов предполагается в 2020 и 2021 годах. Большая часть новых подобранных стартовых площадок относится к северному району Москвы — 2 в районе Бескудниково, 1 — в Головинском районе Москвы, 1 — в Тимирязевском районе. Еще один дом будет построен в Нагорном районе (ЮАО) и один — в восточном столичном округе района Восточный.

О реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.