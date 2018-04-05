В подготовке к урбанфоруму примут участие более 270 волонтеров

В подготовке к Московскому урбанистическому форуму 2018, который пройдет в столице с 17 по 22 июля в парке «Зарядье», примут участие более 270 волонтеров. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

«В рамках подготовки и работы Московского урбанистического форума будет привлечено более 270 волонтеров», — приводятся в сообщении слова Сергей Левкина.

С 17 по 22 июля ведущие эксперты, урбанисты, архитекторы обсудят будущее мегаполисов. Ключевая тема форума: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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