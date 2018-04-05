Потепление до 20 градусов ожидается в Московском регионе 10 и 11 апреля

Москве и Анатолий Цыганков. Подмосковье ожидается потепление до 20 градусов в дневные часы 10 и 11 апреля, сообщил РИАМО в четверг Ведущий специалист Гидрометцентра РФ

Он добавил, что на территории Москвы и Подмосковья по-прежнему лежит снег, потому в ночные часы прохлада, ощущаемая в приземном слое, становится сильнее.

«Пройдет в регионе теплый фронт с юго-запада в период до 11 апреля. Днем тепло, но так как снег лежит, на высоте до 1 метра есть ощущение прохлады», — заключил Цыганков.

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