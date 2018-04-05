Более 270 волонтеров примут участие в подготовке и проведении Московского урбанистического форума

Более 270 волонтеров будут привлечены в ходе подготовки и работы Московского урбанистического форума, который пройдет в столице с 17 по 22 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«В рамках подготовки и работы Московского урбанистического форума будет привлечено более 270 волонтеров», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

Он уточнил, что в Год добровольца деятельность волонтеров на новой площадке МУФа будет очень актуальна и полезна для участников события.

«Организаторами мероприятия — правительством Москвы в лице департамента градостроительной политики столицы — совместно с ГБУ Москвы «Мосволонтер» будут проведены мероприятия по награждению волонтеров в фестивальной программе форума», — добавил С. Левкин.

В пресс-службе напомнили, что основной площадкой Московского урбанистического форума впервые станет концертный зал филармонии в парке «Зарядье». Его планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2018 г.