Площадь у станции метро «Улица 1905 года» после благоустройства «зацветет»

В этом году площадь у станции метро «Улица 1905 года» благоустроят, сообщает портал мэра и правительства Москвы . В ее западной части появится зеленый амфитеатр, состоящий из многоуровневых террас.

На них высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, устойчивые к городским условиям. Эти живые изгороди защитят прохожих от пыли и шума. В тени деревьев установят скамейки для отдыха, а вдоль них проложат пешеходные дорожки.

На южной стороне площади организуют зеленые островки с цветущими деревьями и кустарниками, возле них также разместят лавочки. Причем расположат их таким образом, чтобы не создавать помех для прохода к метро. Всего на площади высадят около 120 деревьев и более семи тысяч кустарников, а также разобьют цветники с многолетними растениями.

В оформлении планируют использовать два контрастных цвета — красный и серый. Серым гранитом замостят пешеходную территорию, а в оформлении природного ландшафта используют оттенки красного. Растения подбирали так, чтобы в разное время года их листва или соцветия приобретали красный или бордовый цвет.

Такой облик для этой территории выбрали сами москвичи во время голосования в проекте «Активный гражданин». К площади около метро примыкают улицы 1905 года, Красная Пресня и Пресненский Вал.

В этом районе расположены жилые дома, Московский зоопарк и парк Декабрьского восстания. Сегодня большая часть территории у метро площадью 2,5 гектара покрыта асфальтом. Здесь практически нет зелени и деревьев, также отсутствуют скамейки.