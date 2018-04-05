Ещё
Площадь у станции метро «Улица 1905 года» после благоустройства «зацветет»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь у станции метро «Улица 1905 года» после благоустройства «зацветет» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В этом году площадь у станции метро «Улица 1905 года» благоустроят, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В ее западной части появится зеленый амфитеатр, состоящий из многоуровневых террас.
На них высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, устойчивые к городским условиям. Эти живые изгороди защитят прохожих от пыли и шума. В тени деревьев установят скамейки для отдыха, а вдоль них проложат пешеходные дорожки.
На южной стороне площади организуют зеленые островки с цветущими деревьями и кустарниками, возле них также разместят лавочки. Причем расположат их таким образом, чтобы не создавать помех для прохода к метро. Всего на площади высадят около 120 деревьев и более семи тысяч кустарников, а также разобьют цветники с многолетними растениями.
В оформлении планируют использовать два контрастных цвета — красный и серый. Серым гранитом замостят пешеходную территорию, а в оформлении природного ландшафта используют оттенки красного. Растения подбирали так, чтобы в разное время года их листва или соцветия приобретали красный или бордовый цвет.
Такой облик для этой территории выбрали сами москвичи во время голосования в проекте «Активный гражданин». К площади около метро примыкают улицы 1905 года, Красная Пресня и Пресненский Вал.
В этом районе расположены жилые дома, Московский зоопарк и парк Декабрьского восстания. Сегодня большая часть территории у метро площадью 2,5 гектара покрыта асфальтом. Здесь практически нет зелени и деревьев, также отсутствуют скамейки.
Москва24: последние новости
Гостям фестиваля "Пасхальный дар" предложат 28 экскурсий В Москве начали промывать дворы и тротуары Онлайн-запись стала самым популярным способом попасть к врачу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции162
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»513
Российских олигархов ждет «сюрприз»485
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей57
В Бахрейне нашли нефтяной запас России82
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение