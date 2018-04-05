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Волшебный сад, загадка Андрея Рублева и сказки Пушкина: 28 бесплатных экскурсий проведут в столице во время фестиваля «Пасхальный дар»
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Волшебный сад, загадка Андрея Рублева и сказки Пушкина: 28 бесплатных экскурсий проведут в столице во время фестиваля «Пасхальный дар» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Познавательные прогулки проходят в рамках фестиваля «Пасхальный дар».
С 5 апреля в рамках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» в столице начнут проходить бесплатные экскурсии. Всего их планируется провести 28. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны». Организатором познавательных прогулок выступил проект «Гуляем по Москве».
Участники экскурсий смогут осмотреть прекрасные храмы и монастыри столицы, узнать бесчисленное множество интереснейших фактов об архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними тесно переплетена. Помимо этого, посетителей ждет знакомство со значительными произведениями искусства и городскими историями, которые хранят стены этих духовных зданий.
Все желающие смогут увидеть знаменитую часовню «Проща» 7 апреля на экскурсии «Ямская верста Андроникова монастыря», а также побывают в Спасо-Андрониковом монастыре, куда приезжал Дмитрий Донской и примерят на себя роль детективов — попробуют разгадать загадку иконописца Андрея Рублева. Прогулка стартует в 13:00 от станции метро «Римская».
— Экскурсии проекта «Гуляем по Москве» — это увлекательное времяпрепровождение на любой вкус. Во время пасхального фестиваля можно будет отправиться и на литературные, и на музыкальные, и на театральные прогулки, — подчеркнули в оргкомитете.
Продолжительность каждой экскурсии 1,5-2 часа. Чтобы бесплатно принять в них участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Подробнее ознакомиться с расписанием и местом проведения познавательных прогулок можно на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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