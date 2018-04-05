График школьных каникул могут изменить на следующий учебный год

Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз выпадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 гг. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента (департамента образования столицы — прим. Агентства «Москва» ), обсудим этот вопрос», — заявил Сергей Собянин

ВОПРОС МЭРУ

В ходе прямого эфира к мэру обратилась москвичка, которая от лица родителей попросила Сергея Собянина вернуть прежний график школьных каникул, которые на будущий год были сильно сокращены и начинались с середины рабочей недели.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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