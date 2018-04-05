Ещё
График школьных каникул могут изменить на следующий учебный год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

График школьных каникул могут изменить на следующий учебный год 

Москва меняется 25 минут назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».
«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз выпадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 гг. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента (департамента образования столицы — прим. Агентства «Москва»), обсудим этот вопрос», — заявил Сергей Собянин.
ВОПРОС МЭРУ
В ходе прямого эфира к мэру обратилась москвичка, которая от лица родителей попросила Сергея Собянина вернуть прежний график школьных каникул, которые на будущий год были сильно сокращены и начинались с середины рабочей недели.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение График школьных каникул могут изменить на следующий учебный год появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Сегодня ожидается небольшой дождь и 5-7 градусов тепла Сергей Собянин навестил в больнице пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей для детей» сотрудников МЧС Летняя навигация по Москва-реке начнется 24 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции162
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»513
Российских олигархов ждет «сюрприз»485
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей57
В Бахрейне нашли нефтяной запас России82
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение