Москва театральная и музыкальная: во время фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 экскурсий

Увлекательные прогулки по городу ждут гостей фестиваля «Пасхальный дар». Участники проекта «Гуляем по Москве » покажут экскурсантам храмы и монастыри, расскажут об их строительстве и истории, а также о выдающихся людях, судьба которых была связана с памятниками культуры и архитектуры.

Всего во время «Пасхального дара» состоится 28 экскурсий, начнутся они до открытия фестиваля — 5 апреля. Экскурсии бесплатные, присоединиться к ним можно после регистрации на сайте проекта. Средняя продолжительность прогулки — от полутора до двух часов.

Участники экскурсии «Ямская верста Андроникова монастыря» увидят знаменитую часовню «Проща», побывают в Спасо-Андрониковом монастыре, куда приезжал Дмитрий Донской , и, возможно, разгадают загадку иконописца Андрея Рублева . Экскурсия стартует 7 апреля в 13:00 от станции метро «Римская».

Загадок и тайн полна история московского подворья Троице-Сергиевой лавры. Экскурсия в обитель пройдет 13 апреля. Начало в 17:00 у станции «Проспект Мира».

На прогулке «Огородная слобода: от города Земляного до города Белого » гости узнают сказки дворца Юсуповых и побывают в волшебном саду, где Александр Пушкин увидел 33 богатырей и ученого кота, будучи ребенком. Также участников ждет рассказ о церкви Харитона Исповедника, которая находилась неподалеку от Чистых прудов до 30-х годов XX века. Экскурсия стартует 14 апреля в 16:00 у станции метро «Красные Ворота».

Также во время пасхального фестиваля можно будет отправиться на литературные, музыкальные и театральные прогулки.

Расписание экскурсий

5 апреля, четверг:

— «Мой Серебряный век. Анна Ахматова ». Экскурсовод — Бэлла Воронова. Начало в 15:00. Место встречи — улица Большая Ордынка, дом 17 (станция метро «Третьяковская»). Продолжительность — полтора часа.

6 апреля, пятница:

— «Неистовый Мейерхольд». Экскурсовод — Бэлла Воронова. Начало в 16:00. Место встречи — Театральная площадь, у колонн Большого театра (станции метро «Озотный Ряд», «Театральная»). Продолжительность — два часа.

7 апреля, суббота:

— «Ямская верста Андроникова монастыря». Экскурсовод — Сергей Рахманинов . Начало в 13:00. Место встречи — станция метро «Римская», площадка около выхода в город. Продолжительность — два часа;

— «Силуэт Остоженки». Экскурсовод — Максим Грязнов . Начало в 13:00. Место встречи — станция метро «Парк культуры» Сокольнической линии, выход на улицу Остоженку. Продолжительность — два часа;

— «Булгаковский почерк Москвы». Экскурсовод — Максим Грязнов. Начало в 15:00. Место встречи — станция метро «Кропоткинская», выход к Гоголевскому бульвару. Продолжительность — два часа;

— «Музыкальное сердце Москвы» (часть вторая). Экскурсовод — Юлия Дмитрюкова. Начало в 16:00. Место встречи — Театральная площадь, у фонтана возле Большого театра (станции метро «Охотный Ряд», «Театральная»). Продолжительность — два часа;

— «Назад в будущее, или Город утопии за Мытной заставой». Экскурсовод — Юлия Дмитрюкова. Начало в 16:00. Место встречи — станция метро «Тульская», последний вагон из центра, площадка перед центральным входом в торговый центр «Ереван Плаза». Продолжительность — два часа.

8 апреля, воскресенье:

— «Ступени времени: от Гоголя к Романовым». Экскурсовод — Максим Грязнов. Начало в 13:00. Место встречи — двор Дома-музея Н. В. Гоголя, у памятника Н. В. Гоголю (Никитский бульвар, дом 7а, станция метро «Арбатская»). Продолжительность — два часа;

— «Хитровка: великая и опасная». Экскурсовод — Анастасия Чернышова . Начало в 15:00. Место встречи — улица Забелина, дом 1, около кафе «Хинкали» (станция метро «Китай-город», выход в сторону улиц Солянки и Варварки). Продолжительность — два часа;

— «Сквозь Девичье Поле». Экскурсовод — Максим Грязнов. Начало в 15:30. Место встречи — проезд Девичьего Поля, дом 4, у памятника Льву Толстому (станция метро «Парк культуры»). Продолжительность — два часа.

9 апреля, понедельник:

— «Мой Серебряный век. Шаляпин». Экскурсовод — Бэлла Воронова. Начало в 13:00. Место встречи у колоннады Большого театра (станции метро «Театральная», «Охотный Ряд»). Продолжительность — два часа;

— «Традиции веселья. От золотого до серебряного века». Экскурсовод — Бэлла Воронова. Начало в 16:00. Место встречи у памятника А. С. Пушкину (станции метро «Тверская», «Пушкинская»). Продолжительность — два часа.

10 апреля, вторник:

— «Мой Серебряный век. Дягилев». Экскурсовод — Бэлла Воронова. Начало в 16:00. Место встречи — сквер Большого театра (станции метро «Театральная», «Охотный Ряд»). Продолжительность — два часа.

11 апреля, среда:

— «Ах, Арбат, мой Арбат…» (часть первая). Экскурсовод — Юлия Дмитрюкова. Начало в 15:00. Место встречи — выход со станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии. Продолжительность — два часа;

— «Сивцев Вражек». Экскурсовод — Юлия Дмитрюкова. Начало в 19:00. Место встречи — Гоголевский бульвар, у памятника М. А. Шолохову (станция метро «Кропоткинская»). Продолжительность — два часа.

12 апреля, четверг:

— «Легендарный градоначальник Алексеев» (с экскурсией по ГУМу). Экскурсовод — Анастасия Чернышова. Начало в 13:00. Место встречи — ворота Александровского сада (со стороны площади Революции). Продолжительность — два часа;

— «Музыкальное сердце Москвы» (часть первая). Экскурсовод — Юлия Дмитрюкова. Начало в 15:00. Место встречи — выход со станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Продолжительность — два часа;

— «Мой Серебряный век. Маяковский». Экскурсовод — Бэлла Воронова. Начало в 16:00. Место встречи — Триумфальная площадь, у памятника В. В. Маяковскому (станция метро «Маяковская»). Продолжительность — два часа.

13 апреля, пятница:

— «Гений русского театра. Станиславский». Экскурсовод — Бэлла Воронова. Начало в 14:00. Место встречи — Камергерский переулок, у памятника К. С. Станиславскому и В. И. Немировичу-Данченко. Продолжительность — два часа.

— «По слободе Напрудной к Троицкому подворью. Бойкое место тихой обители». Экскурсовод — Сергей Рахманинов. Начало в 17:00. Место встречи — станция метро «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии. Продолжительность — два часа;

— «Пастернак: между шапкой Мономаха и рубиновой звездой». Экскурсовод — Максим Грязнов. Начало в 18:30. Место встречи — улица Волхонка, дом 14, рядом с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, у галереи искусства стран Европы и Америки (станция метро «Кропоткинская»). Продолжительность — два часа.

14 апреля, суббота:

— «Следствие ведет Фандорин. Москва детективная». Экскурсовод — Сергей Рахманинов. Начало в 13:00. Место встречи — у памятника А. С. Пушкину (станции метро «Тверская», «Пушкинская»). Продолжительность — два часа;

— «Булгаковский почерк Москвы». Экскурсовод — Максим Грязнов. Начало в 15:00. Место встречи — станция метро «Кропоткинская» (выход к Гоголевскому бульвару). Продолжительность — два часа;

— «Ивановская горка: легенды, тайны и предания». Экскурсовод— Анастасия Чернышова. Начало в 15:00. Место встречи — улица Забелина, дом 1 (станция метро «Китай-город», выход в сторону улиц Солянки и Варварки). Продолжительность — два часа;

— «Огородная слобода: от города Земляного до города Белого». Экскурсовод — Сергей Рахманинов. Начало в 16:00. Место встречи — станция метро «Красные Ворота» (выход на Мясницкую улицу, последний вагон из центра). Продолжительность — два часа.

15 апреля, воскресенье:

— «Мой Серебряный век. Анна Ахматова». Экскурсовод — Бэлла Воронова. Начало в 12:00. Место встречи — улица Большая Ордынка, дом 17 (станция метро «Третьяковская»). Продолжительность — полтора часа;

— «Сквозь Девичье Поле». Экскурсовод — Максим Грязнов. Начало в 15:30. Место встречи — проезд Девичьего Поля, дом 14, у памятника Льву Толстому (станция метро «Парк культуры»). Продолжительность — два часа;

— «Следствие ведет Фандорин. Москва детективная». Экскурсовод — Сергей Рахманинов. Начало в 13:00. Место встречи — у памятника А. С. Пушкину (станции метро «Тверская», «Пушкинская»). Продолжительность — два часа.