Москвичи стали чаще записываться к врачу онлайн

Москвичи 102 млн раз воспользовались онлайн-записью к врачу с 2012 года

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Более 20 благотворительных фондов примут участие в фестивале “Пасхальный дар” в Москве

Полпред в СФО рекомендовал мэрам городов лично ездить на проверки после пожара в Кемерове

Дороги и тротуары в Москве начали мыть после зимнего сезона