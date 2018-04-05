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Москвичи стали чаще записываться к врачу онлайн
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Москвичи 102 млн раз воспользовались онлайн-записью к врачу с 2012 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москвичи 102 млн раз записались на прием к врачу через интернет и мобильное приложение с 2012 года, когда появилась такая возможность. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и столичного правительства.
"Упрощение процедуры записи и возможность сделать это без непосредственного визита в медицинскую организацию значительно экономит время пациентам и помогает врачам эффективнее распределять свою загрузку. Однако не стоит забывать, что если посетить врача не получается, нужно отменить запись, чтобы на прием могли попасть другие пациенты", — цитирует портал главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
В среднем более 35% записей на прием ко врачам в Москве происходит онлайн, отмечается в сообщении. Также на прием можно записаться по телефону, через инфоматы, стойку информации или непосредственно в поликлинике.
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