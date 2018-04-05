Больше 100 ярмарок выходного дня откроется в городе 20 апреля 

Об этом Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». «В целом должен сказать, что ярмарки выходного дня зарекомендовали себя и стали уже неотъемлемой традицией Москвы», — добавил он.
Город старается сделать так, чтобы жители могли покупать фермерскую продукцию без посредников. В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». На каждой ярмарке будет специальное место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай с собственного огорода. Мэр Москвы добавил: «Стараемся улучшить качественно конструкции рынков, чтобы они были более комфортными и привлекательными».
Ярмарки выходного дня появятся во всех округах на 102 площадках. Торговые точки на них предоставляют бесплатно. Первая сессия пройдет с 20 апреля по 1 июля, а подать заявку на портале mos.ru можно до 23:59 6 апреля. Еще один вариант — обратиться в любой офис «Мои документы», и там помогут сделать это.