Ещё
Больше 100 ярмарок выходного дня откроется в городе 20 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше 100 ярмарок выходного дня откроется в городе 20 апреля 

Mos.ru 55 минут назад
Фото: Mos.ru
Об этом Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». «В целом должен сказать, что ярмарки выходного дня зарекомендовали себя и стали уже неотъемлемой традицией Москвы», — добавил он.
Город старается сделать так, чтобы жители могли покупать фермерскую продукцию без посредников. В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». На каждой ярмарке будет специальное место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай с собственного огорода. Мэр Москвы добавил: «Стараемся улучшить качественно конструкции рынков, чтобы они были более комфортными и привлекательными».
Ярмарки выходного дня появятся во всех округах на 102 площадках. Торговые точки на них предоставляют бесплатно. Первая сессия пройдет с 20 апреля по 1 июля, а подать заявку на портале mos.ru можно до 23:59 6 апреля. Еще один вариант — обратиться в любой офис «Мои документы», и там помогут сделать это.
Mos.ru: последние новости
Сергей Собянин пожелал выздоровления спасателям, пострадавшим во время пожара в торговом центре в Москве 180 километров метро: куда приведут линии подземки Новые станции салатовой ветки разгрузили «Петровско-Разумовскую» почти вдвое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение421
На пляже Таиланда нашли «Чужого»41
Новый облик Леонтьева удивил Интернет40
Сколько денег нужно для «нормальной жизни» в РФ150
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение