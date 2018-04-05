Больше 100 ярмарок выходного дня начнут работать в городе 20 апреля

Более 100 ярмарок выходного дня начнут работать в столице 20 апреля, заявил Сергей Собянин

"В целом должен сказать, что ярмарки выходного дня зарекомендовали себя и стали уже неотъемлемой традицией Москвы ", — отметил мэр в интервью телеканалу «ТВ Центр»

Ярмарки выходного дня нужны для того, чтобы жители столицы покупали фермерскую продукцию без посредников. В 2018 году 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты» получат главы крестьянских хозяйств. Такой результат достигнут впервые.

Кроме того, на каждой ярмарке сделают место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями, порождающих урожай с собственного огорода. По словам Собянина, лучше станут и конструкции рынков. Они будут выглядеть более привлекательными.

Площадки для ярмарок есть во всех округах. Всего выделено 102 места для торговли по выходным дням. Ларьки предприниматели и фермеры получают бесплатно. Первая сессия пройдет с 20 апреля по 1 июля. Заявку на получение места можно подать на портале mos.ru до конца дня 6 апреля. Помощь с ее оформлением оказывают в офисах «Мои документы».