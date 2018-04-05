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Больше 100 ярмарок выходного дня начнут работать в городе 20 апреля
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Больше 100 ярмарок выходного дня начнут работать в городе 20 апреля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Более 100 ярмарок выходного дня начнут работать в столице 20 апреля, заявил Сергей Собянин.
"В целом должен сказать, что ярмарки выходного дня зарекомендовали себя и стали уже неотъемлемой традицией Москвы", — отметил мэр в интервью телеканалу «ТВ Центр».
Ярмарки выходного дня нужны для того, чтобы жители столицы покупали фермерскую продукцию без посредников. В 2018 году 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты» получат главы крестьянских хозяйств. Такой результат достигнут впервые.
Кроме того, на каждой ярмарке сделают место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями, порождающих урожай с собственного огорода. По словам Собянина, лучше станут и конструкции рынков. Они будут выглядеть более привлекательными.
Площадки для ярмарок есть во всех округах. Всего выделено 102 места для торговли по выходным дням. Ларьки предприниматели и фермеры получают бесплатно. Первая сессия пройдет с 20 апреля по 1 июля. Заявку на получение места можно подать на портале mos.ru до конца дня 6 апреля. Помощь с ее оформлением оказывают в офисах «Мои документы».
Ранее сообщалось, что результаты отбора станут известны 13 апреля до 23:59. Все претенденты получат извещения в личном кабинете на портале мэра и правительства Москвы. Реестр решений также будет опубликован на официальном сайте департамента торговли и услуг и на портале ГБУ «Московские ярмарки».
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