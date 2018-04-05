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В 34 китайских городах функционирует рельсовый транспорт
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В 34 китайских городах функционирует рельсовый транспорт 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили в Китайском обществе городского рельсового транспорта, по состоянию на конец 2017 года, в 34 китайских городах функционирует рельсовый транспорт.
В этих городах эксплуатируются в целом 165 линий рельсового транспорта общей протяженностью 5033 км. Так длина линий метро и других видов рельсового транспорта составила 3884 и 1149 км /77,2 и 22,8 процента от их общей длины/.
В частности, на конец 2017 года протяженность действующих линий рельсового транспорта в китайской столице Пекин превысила 600 км. Ежедневный пассажирооборот составлял в среднем свыше 10 млн человек. Напомним, что население Пекина превышает 20 млн человек.
По итогам 2017 г. в стране было израсходовано 476,2 млрд юаней на строительство 6246 км линий рельсового транспорта. В 2017 году по линиям рельсового транспорта было перевезено свыше 18,5 млрд пассажиров. -0-
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