В 34 китайских городах функционирует рельсовый транспорт

Пекин, 5 апреля / Синьхуа / — Как сообщили в Китайском обществе городского рельсового транспорта, по состоянию на конец 2017 года, в 34 китайских городах функционирует рельсовый транспорт.

В этих городах эксплуатируются в целом 165 линий рельсового транспорта общей протяженностью 5033 км. Так длина линий метро и других видов рельсового транспорта составила 3884 и 1149 км /77,2 и 22,8 процента от их общей длины/.

В частности, на конец 2017 года протяженность действующих линий рельсового транспорта в китайской столице Пекин превысила 600 км. Ежедневный пассажирооборот составлял в среднем свыше 10 млн человек. Напомним, что население Пекина превышает 20 млн человек.

По итогам 2017 г. в стране было израсходовано 476,2 млрд юаней на строительство 6246 км линий рельсового транспорта. В 2017 году по линиям рельсового транспорта было перевезено свыше 18,5 млрд пассажиров. -0-