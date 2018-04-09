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Погода в Москве: погрелись — и хватит
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Погода в Москве: погрелись — и хватит 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
В середине недели Москву ждет резкое похолодание. В ночь на среду, 11 апреля, с приближением холодного фронта начнутся дожди, а температура опустится до 0 — плюс 5 градусов, сказали РИА Новости в погодном центре «Фобос».
Переобувать автомобильную резину на летний сезон еще рано, предупреждает корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов:
Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Со вторника на среду пройдет холодный фронт, и этот холодный фронт принесет нам более прохладные массы с севера. Температура придет в климатическую норму, будет слабый плюс днем, очень слабый минус ночью. За счет вот этих перепадов температуры, естественно, все условия для гололедицы, то есть еще пока на зимней резине мы с вами катаемся и в зимних ботинках ходим. Ну а что касается вообще всей недели, ттенденция наметилась и на прошлой неделе — потепление, потом резкий скачок назад, потом опять потепление-потепление, и каждая новая волна все теплее и теплее. Мы надеемся, что эта неделя не покажет нам какие-то другие характеристики, и мы с вами увидим похолодание сначала, а потом вновь потепление. Уже почти сошел на широте Москвы снежный покров, местами будет еще сохраняться несколько дней. Эти два дня — понедельник и вторник — на этой неделе будут самыми жаркими. И еще отличительная особенность этих нескольких дней — то, что температура воздуха в течение всех суток не опускается ниже нулевой отметки. Это значит, вероятность гололеда и гололедицы крайне мала».
По прогнозам синоптиков, до среды погода будет сухой и солнечной. 9 апреля в некоторых районах города и области воздух прогреется до 17 градусов, 10го числа местами температура будет подниматься до 20 градусов. Вторник, таким образом, станет самым теплым днем на этой неделе.
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