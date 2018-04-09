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Москву ждет похолодание
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Москву ждет похолодание 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
На смену 20-градусному теплу со среды в московский регион придет температура воздуха около 5-10 градусов, сообщили в пресс-службе Росгидромета в понедельник.
По прогнозу метеорологов, уже в ночь на среду в столице температура воздуха составит 2-4 градуса, по области будет от 0 до 5 градусов. Воздух в дневные часы прогреется в Москве до 7-9 градусов, а в Подмосковье до 5-10 градусов. Небольшой дождь, который ожидается в регионе днем во вторник, еще сохранится в ночь на среду. Ветер при этом будет северо-восточным 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
В четверг осадков в Москве и области не ожидается. Ночью температура воздуха в столице опустится до -2 (в центре города 2..4 градуса), а в Московской области до -5..0 градусов.
Днем столбики термометров поднимутся в столице до +9, 11 градусов, а в Подмосковье до +6, 11 градусов. Ветер будет северо-восточным 5-10 м/с, без порывов.
Похолодание в столице долгим не будет. Так, в пятницу и субботу максимальная дневная температура, которую ожидают синоптики, должна достичь 14-16 градусов, а в воскресенье воздух в столице может снова прогреться до 18 градусов.
По словам синоптиков, во время похолодания среднесуточная температура в Москве будет близка или даже немного превысит климатическую норму. Например, 11 апреля это значение составит 5,5 градусов вместо «нормальных» 4,2 градусов.
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