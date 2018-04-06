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Москвичам пообещали ливень и мокрый снег
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Москвичам пообещали ливень и мокрый снег 

Газета.Ru 6 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Синоптики предупредили москвичей о ненастной погоде в ночь с 6 на 7 апреля, передает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
"В Москве основное ненастье, связанное с сильным ветром и ливневыми осадками (ночью местами вперемешку с мокрым снегом), пройдет в период с 23.00 6 апреля до 15.00 7 апреля. Температура воздуха ночью в мегаполисе понизится до плюс 1-3 градусов, днем в столице — плюс 6-8 градусов", — говорится в сообщении.
К 8 апреля характер погоды изменится: вернутся солнце и тепло.
"На Пасху станет малооблачно, минимальная температура около нуля градусов, днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов", — пояснили синоптики.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до +15°С.
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