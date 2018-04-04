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Собянин пообещал москвичам пересмотреть график школьных каникул
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Собянин пообещал москвичам пересмотреть график школьных каникул 

Мослента 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Власти Москвы могут пересмотреть график школьных каникул на 2018-2019 учебный год. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз выпадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 годах. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента, обсудим этот вопрос», — заявил градоначальник.
Собянин добавил, что московские власти постараются найти «правильное решение, которое устроит родителей» школьников.
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