Набережную в новой Москве могут благоустроить по просьбе жителей

Благоустроенная набережная может появиться в поселении Первомайское в новой Москве по просьбе местных жителей, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин

В эфире телеканала ТВЦ было озвучено письмо москвички, которая обратилась к мэру с просьбой рассмотреть возможность строительства парка и прогулочных зон в Первомайском поселении в Троицком округе. В частности, жительница предложила благоустроить набережную пруда по улице Прудовой.

«В новой Москве парков, в принципе, не было. В последние годы мы создали порядка 15 парков. В генплане Москвы, новой Москвы еще несколько десятков парков. Помимо этого, мы стараемся благоустроить дворы, скверы. Вопрос, который задали, я обязательно возьму себе в работу, постараемся сделать набережную, парк в месте, где просят горожане», — сказал Собянин.