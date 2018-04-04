Власти Москвы могут пересмотреть график школьных каникул на 2018-2019 учебный год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр», отвечая на поступивший от горожан вопрос о возможности изменить график модульных каникул в школах города.
«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз выпадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 гг. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента (департамента образования столицы — прим. Агентства «Москва»), обсудим этот вопрос», — заявил С. Собянин.
Он отметил, что столичные власти постараются найти решение, которое устроит родителей школьников.