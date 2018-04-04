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Мультимодальный маршрут станция «Чкаловская» — микрорайон Лукино‑Варино отменят 28 апреля
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Мультимодальный маршрут станция «Чкаловская» — микрорайон Лукино‑Варино отменят 28 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Мультимодальный маршрут между станцией «Чкаловская» Ярославского направления и микрорайоном Лукино-Варино, включающий два вида транспорта — электропоезд и автобус, отменят с 28 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.
Ранее ЦППК сообщала о намерении отменить маршрут с 4 мая. Маршрут работал с июля 2017 года.
«С 28 апреля 2018 года ОАО «Центральная ППК» отменит мультимодальный маршрут станция «Чкаловская» — микрорайон Лукино-Варино», — отмечается в сообщении.
Жители микрорайона Лукино-Варино смогут добраться до станции, воспользовавшись другими видами наземного транспорта.
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