Мультимодальный маршрут станция «Чкаловская» — микрорайон Лукино‑Варино отменят 28 апреля

Мультимодальный маршрут между станцией «Чкаловская» Ярославского направления и микрорайоном Лукино-Варино, включающий два вида транспорта — электропоезд и автобус, отменят с 28 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее ЦППК сообщала о намерении отменить маршрут с 4 мая. Маршрут работал с июля 2017 года.

«С 28 апреля 2018 года ОАО «Центральная ППК» отменит мультимодальный маршрут станция «Чкаловская» — микрорайон Лукино-Варино», — отмечается в сообщении.

Жители микрорайона Лукино-Варино смогут добраться до станции, воспользовавшись другими видами наземного транспорта.