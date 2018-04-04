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Собянин рассказал о решении экологических проблем Москвы
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Собянин рассказал о решении экологических проблем Москвы 

ТВ Центр 40 минут назад
Фото: ТВ Центр
Ситуация с экологическими проблемами из-за запахов из канализационных резервуаров в Москве значительно изменилась в лучшую сторону. Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на канале "ТВ Центр".
"Это была одна из самых больших экологических проблем Москвы. Запах из открытых резервуаров распространялся на несколько районов. От Гурьяновских и Люберецких очистных сооружений страдало пол-Москвы. Мы накрыли эти резервуары, провели реконструкцию самих очистных сооружений. Вода, которую сбрасывают в Москву-реку тоже стала чище", — рассказал глава столицы.
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