Собянин рассказал о решении экологических проблем Москвы

"Это была одна из самых больших экологических проблем Москвы. Запах из открытых резервуаров распространялся на несколько районов. От Гурьяновских и Люберецких очистных сооружений страдало пол-Москвы. Мы накрыли эти резервуары, провели реконструкцию самих очистных сооружений. Вода, которую сбрасывают в Москву-реку тоже стала чище", — рассказал глава столицы.