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На портале mos.ru может появиться список проверенных благотворительных фондов
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На портале mos.ru может появиться список проверенных благотворительных фондов 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
На официальном сайте мэра Москвы mos.ru может появиться список проверенных благотворительных фондов, также в столице рассматривают возможность создания единого благотворительного счета, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я считаю очень важным, чтобы благотворительные фонды, волонтеры активно развивались в городе. Это меняет психологию людей. Вопросами социальной защиты люди начинают заниматься не по своему статусу и не по должностным инструкциям, а по зову души», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Он добавил, что ранее в столице рассматривали возможность сделать фестиваль «Пасхальный дар» практически полностью благотворительным. Также рассматривается вопрос о создании единого благотворительного счета для средств, которые в дальнейшем разделялись бы по благотворительным фондам.
«Говорили о том, что на mos.ru возможно разместить список благотворительных фондов, которые проверены, которые имеют свою историю, которые реально помогают людям», — добавил мэр.
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