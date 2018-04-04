В Москве продолжат сносить самострои, рассказал Собянин

"Нам нужно продолжать работу с самостроем. Вы знаете, что за последние годы мы снесли сотни объектов самостроя, которые не проходили должную экспертизу строительную, санитарную, противопожарную, которые располагались на опасных городских коммуникациях. Мы много раз говорили, что эти объекты не должны работать. Много было дискуссий на эту тему", — сказал он.

Собянин подчеркнул, что такие объекты небезопасны, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации ответственными будут власти.

"Поэтому и эту работу мы продолжим", — заключил мэр.