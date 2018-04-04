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Власти Москвы намерены продолжить снос самостроя
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Власти Москвы намерены продолжить снос самостроя 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Работа с объектами самостроя в Москве по-прежнему находятся под особым вниманием властей столицы, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
«Нам нужно продолжать работу с самостроем. В последние годы мы снесли сотни объектов самостроя, которые не проходили должную экспертизу строительную, санитарную, пожарную, располагались на городских коммуникациях. Мы много раз говорили о том, что эти объекты не должны работать», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».
Он подчеркнул, что «работа с самостроем» будет продолжена.
«Много было дискуссий было на эту тему: мол, да нет, что вы, это безопасно. Но случись что — отвечать властям, тем, кто обязан контролировать, защищать людей», — сказал мэр.
Первый массовый снос объектов, признанных самостроями, прошел в Москве в феврале 2016 года. Большинство объектов из первого списка находились рядом с метро. Второй список объектов, признанных самостроями и подлежащих сносу, был опубликован правительством Москвы в июне 2016 года. Третья волна сноса прошла в столице в декабре 2016 года, демонтаж объектов из четвертого «сносимого» списка прошел в феврале 2017 года. Пятую волну демонтажа объектов самостроя объявили в августе прошлого года.
В списки, как правило, входят строения, представляющие опасность и возведенные без разрешительных документов. Снос проводится в первую очередь ради безопасности москвичей. Освободившиеся от незаконных построек площадки благоустраивают.
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