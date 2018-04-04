Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на волнующие москвичей вопросы в прямом эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».

Встреча с главой города продолжалась чуть менее часа. За это время мэр рассказал о развитии транспорта, медицине, программе активного долголетия, образовании.

Собянин отдельно отметил работу московских спасателей, работавших в среду на тушении пожара в торговом центре «Персей для детей». Мэр выразил соболезнования родным и близким одного погибшего в этом пожаре.

Глава города также рассказал об организации в Москве президентских выборов, прошедших в марте. По его словам, президент Владимир Путин доказал, что является сильным лидером.