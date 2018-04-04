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Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире
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Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире 

ТВ Центр 31 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на волнующие москвичей вопросы в прямом эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».
Встреча с главой города продолжалась чуть менее часа. За это время мэр рассказал о развитии транспорта, медицине, программе активного долголетия, образовании.
Собянин отдельно отметил работу московских спасателей, работавших в среду на тушении пожара в торговом центре «Персей для детей». Мэр выразил соболезнования родным и близким одного погибшего в этом пожаре.
Глава города также рассказал об организации в Москве президентских выборов, прошедших в марте. По его словам, президент Владимир Путин доказал, что является сильным лидером.
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