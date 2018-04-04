Доступ к платным парковкам на набережной Тараса Шевченко в Москве ограничили из‑за ремонта

На участке набережной Тараса Шевченко и дублере ограничили движение в связи с реконструкцией инженерных сетей, из-за этого там могут быть недоступны платные парковки, сообщается на сайте московского паркинга.

«В районе дома 1/7 по Кутузовскому проспекту ремонт будет производиться с 10 по 20 апреля, а на дублере набережной от дома 3 по Кутузовскому проспекту до дома 1 — с 20 марта по 30 апреля. Обращаем внимание водителей, что на время работ на этих участках может быть ограничен доступ к платным парковкам: сейчас по этим адресам оборудовано 73 парковочных места и 11 мест выделены для бесплатной парковки инвалидов», — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали заранее планировать маршруты с учетом изменений и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.