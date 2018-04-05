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Марат Хуснуллин: Новую Москву мы не будем застраивать высотками
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Марат Хуснуллин: Новую Москву мы не будем застраивать высотками 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Фото: архив
В Троицком и Новомосковском административных округах не планируется возводить высотки и небоскребы. Об этом 3 апреля рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью газете «Вечерняя Москва».
— Очень важно не потерять комфорт. Чем плотнее застройка в городе, тем лучше его экономика, однако необходимо найти золотую середину для того, чтобы жителям было удобно. Это задача градостроителей, — поделился своим мнением Марат Хуснуллин.
Он отметил, что не все территории ТиНАО подходят для создания таких объектов, как «Москва-Сити».
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