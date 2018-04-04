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Расписание поездов, курсирующих между Качалино и Петровым Валом, изменится
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Расписание поездов, курсирующих между Качалино и Петровым Валом, изменится 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Расписание движения пригородных поездов, курсирующих по маршруту «Петров Вал — Качалино — Петров Вал» частично поменяется с 5 по 17 апреля в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПриЖД, поезд № 6806 «Петров Вал — Качалино» будет отправляться от станции «Петров Вал» в 14:09, на восемь минут раньше. Прибывать на конечную он будет в 16:26.
Поезд №6809 «Качалино — Петров Вал» будет отправляться от станции «Качалино» в 08:47, а прибывать на конечную в 11:01, т.е. на пять минут позже, чем сейчас.
Поезд №6813 «Качалино — Петров Вал» будет отправляться от «Качалино» в 17:55, а прибывать на вторую станцию в 20:11, на пять минут позже.
Кроме того, с 6 по 17 апреля поезд №6812 «Петров Вал — Качалино» будет отправляться со станции «Петров Вал» в 04:58, на 8 минут раньше, а прибывать на конечную в 07:17.
Добавим, что изменения расписаний поездов будет связано с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне «Соломатино — Петров Вал».
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