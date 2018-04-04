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Источник сообщил, что возгорания в магазине на западе Москвы нет
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Источник сообщил, что возгорания в магазине на западе Москвы нет 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В ТЦ «МЕТРО» НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ СРАБОТАЛА ЛОЖНО, ВОЗГОРАНИЯ НЕТ — ИСТОЧНИК
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