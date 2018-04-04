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Источник сообщил, что возгорания в магазине на западе Москвы нет
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Источник сообщил, что возгорания в магазине на западе Москвы нет
РИА Новости
56 минут назад
Фото:
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