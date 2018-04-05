Первые листья могут появиться на деревьях уже через две недели

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Деревья в Москве могут покрыться первыми листьями при условии стабильной солнечной и теплой погоды уже через две недели.

— Появление первой листвы на деревьях зависит от погодных условий, от вида растения. При наступлении стабильно солнечной и теплой погоды ожидать молодых листочков можно недели через две. Дружная молодая зелень обрадует нас в мае. Если и есть задержки в этом году, то они очень незначительны, — пояснили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, уже к середине апреля появятся первоцветы. Увидеть их можно будет на особо охраняемых природных территориях Москвы, отмечает РИАМО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высота сугробов на территории столицы снизилась еще на 3 сантиметра