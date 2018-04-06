Синоптики обещают «мощное потепление» в Москве в пятницу

В пятницу, 6 апреля, температура воздуха в столице будет выше нормы на пять градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

Столбики термометров днем поднимутся до +13… +15 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 4–9 метра в секунду.

Несмотря на комфортную температуру, ожидается постепенное натекание облачности, и вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные дожди.

Март 2018 года стал самым холодным в Москве за последние пять лет. Но апрель будет совсем другим, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Уже со следующей недели москвичей ожидает шикарная погода. В понедельник ночью ожидается 0… +5 градусов, днем — плюс 13–1 градусов. Во вторник ночью будет +3… +8, а днем воздух прогреется до +18 градусов.