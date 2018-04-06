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Синоптики обещают «мощное потепление» в Москве в пятницу
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Синоптики обещают «мощное потепление» в Москве в пятницу 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В пятницу, 6 апреля, температура воздуха в столице будет выше нормы на пять градусов, сообщает центр погоды «Фобос».
Столбики термометров днем поднимутся до +13… +15 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 4–9 метра в секунду.
Несмотря на комфортную температуру, ожидается постепенное натекание облачности, и вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные дожди.
Март 2018 года стал самым холодным в Москве за последние пять лет. Но апрель будет совсем другим, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Уже со следующей недели москвичей ожидает шикарная погода. В понедельник ночью ожидается 0… +5 градусов, днем — плюс 13–1 градусов. Во вторник ночью будет +3… +8, а днем воздух прогреется до +18 градусов.
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