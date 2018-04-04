Ещё
В столице проектируется более 180 км метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве проектируется более 180 км метро — Хуснуллин 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты занимаются проектированием порядка 180 км линий подземки в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«В работе отдельные участки Большой кольцевой линии (БКЛ) и новые радиальные ветки от нее, а также перспективные участки существующих линий», — отметил чиновник.
Замглавы города добавил, что проектирование участков Большой кольцевой линии должны закончить к концу 2018 года.
Также специалисты занимаются проектированием участков Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской линий и некоторых других.
Кроме того, началась подготовка градостроительной документации по Рублево-Архангельской линии.
Аргументы и Факты: последние новости
В Москве на Пасху ожидается теплая солнечная погода Прокуратура Петербурга начала проверку после госпитализации детсадовцев Строительство перегонного тоннеля до станции «Косино» завершено
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня12
У России нашелся неожиданный защитник46
Россия созвала Совбез ООН435
Трамп потребовал платы за Сирию121
В США нашли способ уничтожить супероружие России161
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение