В столице проектируется более 180 км метро

В Москве проектируется более 180 км метро — Хуснуллин

Специалисты занимаются проектированием порядка 180 км линий подземки в Москве , сообщает заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«В работе отдельные участки Большой кольцевой линии (БКЛ) и новые радиальные ветки от нее, а также перспективные участки существующих линий», — отметил чиновник.

Замглавы города добавил, что проектирование участков Большой кольцевой линии должны закончить к концу 2018 года.

Также специалисты занимаются проектированием участков Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской линий и некоторых других.

Кроме того, началась подготовка градостроительной документации по Рублево-Архангельской линии.