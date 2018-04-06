Парк «Кузьминки» станет основной площадкой фестиваля «Пасхальный дар» в ЮВАО 

Фестиваль «Пасхальный дар» стартует 07 апреля в столице.
Основной его площадкой в ЮВАО станет парк «Кузьминки». С 07 по 15 апреля на центральной площади парка покажут театральные постановки. Кроме того, в парке проведут мастер-классы, игры и многое другое.
— Ежедневно в будние дни с 15.00 будут проходить мастер-классы по росписи яиц, изготовлению пасхального дерева и по традиционной пасхальной кулинарии, — рассказали в администрации парка. — А для ребят будут работать аниматоры. Спектакли покажут по выходным в 13.00 и в 16.00. Также в 13.00 для детворы пройдут квесты: надо будет, выполняя задания, разыскать спрятанные пасхальные яйца. Наградой за прохождение квестов станут пасхальные сувениры.
Также развлекать жителей ЮВАО будут танцевальные и концертные программы от популярных исполнителей и кавер-групп.
Всего в рамках фестиваля на различных городских площадках москвичей ждет 150 театральных представлений, 750 творческих и кулинарных мастер-классов, 400 спортивных активностей. А главным лейтмотивом фестиваля в этом году станет благотворительность. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, в рамках фестиваля будет открыт общий счет, на который все желающие смогут перечислить посильную денежную помощь нуждающимся: инвалидам, ветеранам театра и кино, а также бездомным животным. При поддержке крупнейших российских благотворительных фондов пройдет более ста программ, в которых примут участие известные артисты — Евгений Миронов, Данила Козловский, Родион Газманов, Катерина Шпица и другие.