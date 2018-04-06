Парк «Кузьминки» станет основной площадкой фестиваля «Пасхальный дар» в ЮВАО

Фестиваль «Пасхальный дар» стартует 07 апреля в столице.

Основной его площадкой в ЮВАО станет парк «Кузьминки». С 07 по 15 апреля на центральной площади парка покажут театральные постановки. Кроме того, в парке проведут мастер-классы, игры и многое другое.

— Ежедневно в будние дни с 15.00 будут проходить мастер-классы по росписи яиц, изготовлению пасхального дерева и по традиционной пасхальной кулинарии, — рассказали в администрации парка. — А для ребят будут работать аниматоры. Спектакли покажут по выходным в 13.00 и в 16.00. Также в 13.00 для детворы пройдут квесты: надо будет, выполняя задания, разыскать спрятанные пасхальные яйца. Наградой за прохождение квестов станут пасхальные сувениры.

Также развлекать жителей ЮВАО будут танцевальные и концертные программы от популярных исполнителей и кавер-групп.