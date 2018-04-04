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Аквадистиллятор, гитару и велосипед забыли пассажиры метро в январе–марте
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Аквадистиллятор, гитару и велосипед забыли пассажиры метро в январе–марте 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
За первый квартал 2018 года пассажиры столичного метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тысячи предметов. Среди них аквадистиллятор, фотоаппарат, гитара, коляска и велосипед, сообщает пресс-служба подземки.
Чаще всего в метро оставляют мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки. Свыше 950 вещей, забытых за три месяца, уже вернули законным владельцам.
Ежедневно сотрудники метро составляют в среднем порядка 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах. Эти предметы передают на склад забытых вещей на станции «Котельники», где они хранятся в течение полугода со дня регистрации.
При этом именные документы, такие как паспорт, военный билет, удостоверение личности, диплом, свидетельство, справка или полис, на склад не принимаются. Сразу после составления акта их передают в УВД на Московском метрополитене. Например, в марте сотрудники подземки передали в полицию 11 таких документов.
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