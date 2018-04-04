Аквадистиллятор, гитару и велосипед забыли пассажиры метро в январе–марте

За первый квартал 2018 года пассажиры столичного метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тысячи предметов. Среди них аквадистиллятор, фотоаппарат, гитара, коляска и велосипед, сообщает пресс-служба подземки.

Чаще всего в метро оставляют мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки. Свыше 950 вещей, забытых за три месяца, уже вернули законным владельцам.

Ежедневно сотрудники метро составляют в среднем порядка 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах. Эти предметы передают на склад забытых вещей на станции «Котельники», где они хранятся в течение полугода со дня регистрации.