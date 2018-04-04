Администрация Нижнего Новгорода утвердила маршруты шаттлов на время ЧМ-2018

Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень маршрутов спортивных соревнований на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Согласно постановлению администрации № 904 от 3 апреля, во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде будут открыты следующие экспрессные маршруты автобусов-шаттлов:

S1 — авторынок «Московский» — Мещерский бульвар,

S2 — улица Сергея Акимова — улица Карла Маркса,

S3 — ТРЦ «Фантастика» — станция метро «Горьковская»,

S4 — Дворец спорта — станция метро «Горьковская»,

S5 — площадь Ленина — улица Добролюбова,

S6 — аэропорт — станция метро «Парк Культуры»,

S7 — станция метро «Бурнаковская» — улица Карла Маркса.

Регулярные маршруты автомобильного и городского наземного электрического транспорта будут следовать по 13 основным маршрутам:

1) фестиваль болельщиков — микрорайон Мещерское озеро через пересадку с маршрута ТР-2,

2) фестиваль болельщиков — станция метро «Горьковская»,

3) фестиваль болельщиков — железнодорожный вокзал,

4) фестиваль болельщиков — запад нагорной части,

5) фестиваль болельщиков — восток нагорной части,

6) фестиваль болельщиков — запад нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2,

7) фестиваль болельщиков — восток нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2,

8) фестиваль болельщиков — заречная часть через пересадку с маршрута ТР-2,

9) стадион — железнодорожный вокзал (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова),

10) стадион — автовокзал «Щербинки» (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова),

11) стадион — юг заречной части,

12) станция метро «Парк культуры» — аэропорт,

13) Нижне-Волжская набережная.

Также в перечень маршрутов спортивных соревнований попадают следующие маршруты.

Автобусы:

1 — площадь Минина и Пожарского — автовокзал «Щербинки», 3 — Красное Сормово — площадь Свободы, 11 — улица Дружаева — аэропорт, 19 — поселок Высоково — поселок Дачный, 26 — микрорайон Кузнечиха-2 — улица Долгополова, 40 — микрорайон Юг — микрорайон Верхние Печеры, 41 — микрорайон Кузнечиха-2 — микрорайон Седьмое небо, 43 — улица Долгополова — автовокзал «Щербинки», 45 — ЗКПД-4 — микрорайон Верхние Печеры, 52 — микрорайон Верхние Печеры — микрорайон Бурнаковский, 56 — аэропорт — Красное Сормово, 57 — улица Дубравная — микрорайон Седьмое небо, 61 — микрорайон Верхние Печеры — улица Долгополова, 64 — площадь Свободы — микрорайон Соцгород-2, 66 — микрорайон Седьмое небо — автовокзал «Щербинки», 68 — улица Космическая — площадь Минина и Пожарского, 69 — микрорайон Седьмое небо — микрорайон Юг, 90 — ЗКПД-4 — микрорайон Верхние Печеры.

Трамваи:

9 — площадь Минина и Пожарского — Микрорайон Кузнечиха-2, 17 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон Кузнечиха-2, 26 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон Кузнечиха-2, 31 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон Щербинки-2, 2 — Черный пруд — площадь Лядова — Черный пруд.