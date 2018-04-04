Администрация Нижнего Новгорода утвердила маршруты шаттлов на время ЧМ-2018 

Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень маршрутов спортивных соревнований на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
Согласно постановлению администрации № 904 от 3 апреля, во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде будут открыты следующие экспрессные маршруты автобусов-шаттлов:
S1 — авторынок «Московский» — Мещерский бульвар,
S2 — улица Сергея Акимова — улица Карла Маркса,
S3 — ТРЦ «Фантастика» — станция метро «Горьковская»,
S4 — Дворец спорта — станция метро «Горьковская»,
S5 — площадь Ленина — улица Добролюбова,
S6 — аэропорт — станция метро «Парк Культуры»,
S7 — станция метро «Бурнаковская» — улица Карла Маркса.
Регулярные маршруты автомобильного и городского наземного электрического транспорта будут следовать по 13 основным маршрутам:
1) фестиваль болельщиков — микрорайон Мещерское озеро через пересадку с маршрута ТР-2,
2) фестиваль болельщиков — станция метро «Горьковская»,
3) фестиваль болельщиков — железнодорожный вокзал,
4) фестиваль болельщиков — запад нагорной части,
5) фестиваль болельщиков — восток нагорной части,
6) фестиваль болельщиков — запад нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2,
7) фестиваль болельщиков — восток нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2,
8) фестиваль болельщиков — заречная часть через пересадку с маршрута ТР-2,
9) стадион — железнодорожный вокзал (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова),
10) стадион — автовокзал «Щербинки» (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова),
11) стадион — юг заречной части,
12) станция метро «Парк культуры» — аэропорт,
13) Нижне-Волжская набережная.
Также в перечень маршрутов спортивных соревнований попадают следующие маршруты.
Автобусы:
1 — площадь Минина и Пожарского — автовокзал «Щербинки», 3 — Красное Сормово — площадь Свободы, 11 — улица Дружаева — аэропорт, 19 — поселок Высоково — поселок Дачный, 26 — микрорайон Кузнечиха-2 — улица Долгополова, 40 — микрорайон Юг — микрорайон Верхние Печеры, 41 — микрорайон Кузнечиха-2 — микрорайон Седьмое небо, 43 — улица Долгополова — автовокзал «Щербинки», 45 — ЗКПД-4 — микрорайон Верхние Печеры, 52 — микрорайон Верхние Печеры — микрорайон Бурнаковский, 56 — аэропорт — Красное Сормово, 57 — улица Дубравная — микрорайон Седьмое небо, 61 — микрорайон Верхние Печеры — улица Долгополова, 64 — площадь Свободы — микрорайон Соцгород-2, 66 — микрорайон Седьмое небо — автовокзал «Щербинки», 68 — улица Космическая — площадь Минина и Пожарского, 69 — микрорайон Седьмое небо — микрорайон Юг, 90 — ЗКПД-4 — микрорайон Верхние Печеры.
Трамваи:
9 — площадь Минина и Пожарского — Микрорайон Кузнечиха-2, 17 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон Кузнечиха-2, 26 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон Кузнечиха-2, 31 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон Щербинки-2, 2 — Черный пруд — площадь Лядова — Черный пруд.