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Около 55 тыс. точек доступа к Wi-Fi-сетям появится в столичных школах к I кварталу 2019 г.
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Около 55 тыс. точек доступа к Wi-Fi-сетям появится в столичных школах к I кварталу 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 55 тыс. точек доступа к Wi-Fi-сетям появится в столичных школах к I кварталу 2019 г. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» заместитель руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Анна Пашкевич.
«Всего мы планируем установить около 55 тыс. точек к I кварталу 2019 г., идем по плану. Все школы, которые войдут в проект МЭШ (Московская электронная школа — прим. Агентства «Москва»), будут обладать полной инфраструктурой, начиная от сетей Wi-Fi и кончая ноутбуками и интерактивными панелями», — сказала А. Пашкевич.
Она добавила, что на данный момент в столичных школах установлено около 20 тыс. точек Wi-Fi.
Московская электронная школа (МЭШ) — это проект для учителей, детей и их родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах Москвы. Главная его цель — максимально эффективное использование современной IT-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.
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