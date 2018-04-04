Около 55 тыс. точек доступа к Wi-Fi-сетям появится в столичных школах к I кварталу 2019 г.

Около 55 тыс. точек доступа к Wi-Fi-сетям появится в столичных школах к I кварталу 2019 г. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» заместитель руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Анна Пашкевич.

«Всего мы планируем установить около 55 тыс. точек к I кварталу 2019 г., идем по плану. Все школы, которые войдут в проект МЭШ (Московская электронная школа — прим. Агентства «Москва» ), будут обладать полной инфраструктурой, начиная от сетей Wi-Fi и кончая ноутбуками и интерактивными панелями», — сказала А. Пашкевич.

Она добавила, что на данный момент в столичных школах установлено около 20 тыс. точек Wi-Fi.