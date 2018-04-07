«Социальный патруль» будет дежурить возле шести московских храмов на Пасху

Мобильная служба социальной помощи бездомным «Социальный патруль» будет дежурить на Пасху, 8 апреля, возле шести московских храмов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Передвижные пункты оказания срочной социальной помощи мобильной службы «Социальный патруль» будут расположены на прилегающих территориях шести московских храмов: храм Христа Спасителя , храм святой Матроны Московской в Москве на Таганке, храм Воскресения Христова в Сокольниках, Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святого Филиппа, митрополита московского в Мещанской слободе, храм Успения пресвятой Богородицы в Путинках», — сказал собеседник агентства.