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«Социальный патруль» будет дежурить возле шести московских храмов на Пасху
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«Социальный патруль» будет дежурить возле шести московских храмов на Пасху 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Мобильная служба социальной помощи бездомным «Социальный патруль» будет дежурить на Пасху, 8 апреля, возле шести московских храмов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«Передвижные пункты оказания срочной социальной помощи мобильной службы «Социальный патруль» будут расположены на прилегающих территориях шести московских храмов: храм Христа Спасителя, храм святой Матроны Московской в Москве на Таганке, храм Воскресения Христова в Сокольниках, Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святого Филиппа, митрополита московского в Мещанской слободе, храм Успения пресвятой Богородицы в Путинках», — сказал собеседник агентства.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что бездомным по случаю Пасхи раздадут куличи в Центре социальной адаптации им. Е. Глинки.
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