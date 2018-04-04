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На платформе станции метро «Беломорская» в Москве начались отделочные работы
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На платформе станции метро «Беломорская» в Москве начались отделочные работы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строители закончили сооружение основных конструкций новой станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, и теперь там стартовали архитектурно-отделочные работы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Станция «Беломорская», открытие которой запланировано на 2018 год, возводится на функционирующем участке Замоскворецкой линии между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Решение о строительстве станции принято после соответствующего обращения местных жителей к мэру Москвы Сергею Собянину.
«Возведение основных конструкций станции «Беломорская» выполнено в полном объеме. На сегодняшний день ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, и эти работы можно выполнять только в ночное время.
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