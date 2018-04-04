Архитектурно-отделочные работы начались на станции метро «Беломорская»

Архитектурно-отделочные работы начались на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в столичном Стройкомплексе со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«На станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена стартовали архитектурно-отделочные работы. На сегодняшний день ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.

Он отметил, что возведение основных конструкций станции метро «Беломорская» выполнено в полном объеме.

«Строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, которые можно выполнять только в ночное время», — подчеркнул М. Хуснуллин.