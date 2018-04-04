Ещё
Архитектурно-отделочные работы начались на станции метро «Беломорская»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архитектурно-отделочные работы начались на станции метро «Беломорская» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Архитектурно-отделочные работы начались на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в столичном Стройкомплексе со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«На станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена стартовали архитектурно-отделочные работы. На сегодняшний день ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
Он отметил, что возведение основных конструкций станции метро «Беломорская» выполнено в полном объеме.
«Строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, которые можно выполнять только в ночное время», — подчеркнул М. Хуснуллин.
В пресс-службе напомнили, что станция «Беломорская», открытие которой запланировано на 2018 г., возводится на функционирующем участке Замоскворецкой линии подземки между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Решение о строительстве станции было принято после соответствующего обращения местных жителей к мэру Москвы Сергею Собянину.
Агентство «Москва»: последние новости
Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля М.Хуснуллин: Проектирование всех участков БКЛ метро планируется завершить до конца года Не менее 20 детских садов планируется построить в ТиНАО в 2018-2019 гг.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»238
Украина будет задерживать все крымские суда519
Сестры с электродами в мозге покончили с собой39
С Самойловой приключилось ЧП в Европе36
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста26
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение