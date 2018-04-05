Сухая и теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье в выходные 7–8 апреля

«По прогнозу Москва и область плавно выходит в область высокого давления. Сейчас в районе Беларуси проходит теплый фронт, который дойдет до нас в ночь с пятницы на субботу. Сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков, ветер южный, 3-8 метров в секунду. В дневные часы в четверг температура составит 7 до 10 градусов, в центре Москвы — до 12 градусов», — сказал Цыганков.

Он добавил, что в ночь с 5 на 6 апреля ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов. В пятницу в Московском регионе будет дуть ветер южной четверти со скоростью 12-17 метров в секунду. В дневные часы ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 10-15 градусов.

«В ночь на субботу облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Днем 7 апреля ожидается переменная облачность без осадков, в воскресенье в регионе также будет сухая погода. В ночные часы в выходные дни немного подморозит, температура минус 2 — плюс 3 градуса, атмосферное давление возрастет. В дневные часы в субботу температура воздуха составит 6-8 градусов, центре столицы до 9, а днем в воскресенье — от 8 до 13 градусов. Ветер сменит направление западное», — сказал Цыганков.

По его словам, в дневные часы 9 апреля температура воздуха в Москве и области составит от 11 до 16 градусов, а 10 и 11 апреля потепление достигнет отметок в 15-20 градусов. Тем не менее в ночные часы в связи с сохранившимися в регионе сугробами будет ощутима прохлада.