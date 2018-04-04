Началось проектирование новой ветки метро, которая пройдет через район Щукино

Началось проектирование новой ветки метро от станции Большой кольцевой линии «Шелепиха» до Рублево-Архангельского. Новая линия метро будет проходить через район Щукино. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

«Новую линию метро проектируют по территориям районов Кунцево (Западный округ), Строгино, Щукино и Хорошево-Мневники (Северо-Западный округ), Хорошевский (Северный округ), Пресненский (Центральный округ) Москвы и городского округа Красногорск Московской области . На линии планируется построить семь станций: «Шелепиха», «Улица Народного Ополчения», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Пока названия станций рабочие, их могут изменить», — говорится в сообщении.

Длина линии составит около 18,7 километров. Ее проложат в два этапа, причем начнется строительство не из центра, а от станции «Строгино» на запад в Рублево-Архангельское. Две станции на линии станут пересадочными. На «Строгино» будет пересадка на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии, а вторая пересадка со станции «Шелепиха» — на одноименную станцию БКЛ. (ео)