Около 30 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

С 5 апреля гостей фестиваля «Пасхальный дар» ждет около 30 бесплатных экскурсий, которые познакомят участников с интересными местами столицы, легендами и необычными историями, а также расскажут об известных людях, которые жили в Москве , говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«По доброй традиции, гостей фестиваля «Пасхальный дар» ждет масса познавательных развлечений, и в их числе — серия увлекательных прогулок по городу от проекта «Гуляем по Москве». Участники экскурсий осмотрят красивейшие столичные храмы, узнают множество интересных фактов об их архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана. Всего в рамках «Пасхального дара» пройдет 28 экскурсий, причем начнутся они еще до открытия фестиваля — 5 апреля», — отмечается в сообщении.

Для участия в экскурсиях нужно лишь пройти регистрацию на сайте. Средняя продолжительность экскурсий — 1,5-2 часа.

Так, 7 апреля на экскурсии, которая начнется в 13:00 у станции метро «Римская», можно будет увидеть знаменитую часовню «Проща», посетить Спасо-Андроников монастырь, куда приезжал Дмитрий Донской , и разгадать загадку иконописца Андрея Рублева

Об истории Московского Троицкого подворья Троице-Сергиевой лавры расскажут участникам прогулки «По слободе Напрудной к Троицкому подворью. Бойкое место тихой обители». Она начнется 13 апреля в 17:00 у станции метро «Проспект Мира».

На экскурсии «Огородная слобода: от города Земляного — до города Белого » гостей ждут сказки дворца Юсуповых, волшебный сад, в котором Александр Пушкин, еще будучи ребенком, увидел 33 богатыря и ученого кота. Также участникам этой прогулки расскажут о церкви Харитона Исповедника, которая находилась неподалеку от Чистых прудов до 1930-х годов. Прогулка стартует 14 апреля в 16:00 у станции метро «Красные ворота».

Полюбоваться красивейшим Новодевичьим монастырем можно будет во время прогулки «Сквозь Девичье поле» 8 и 15 апреля. Кроме того, экскурсантов ждут истории о великих медиках — Пирогове и Сеченове, знакомство с чертежами уникальной крыши архитектора Шухова и многое другое. Место и время встречи — у памятника Льва Толстого (проезд Девичьего поля), в 15:30.

Также во время пасхального фестиваля можно будет отправиться и на литературные («Мой Серебряный век. Анна Ахматова »; «Булгаковский почерк Москвы», «Мой Серебряный век. Маяковский»), на музыкальные («Музыкальное сердце Москвы», «Мой Серебряный век. Шаляпин»), на театральные («Мой Серебряный век. Дягилев», «Неистовый Мейерхольд», «Гений русского театра. Станиславский») прогулки.

Кроме того, запланированы экскурсии «Силуэт Остоженки», «Назад в будущее, или город утопии за Мытной заставой», «Ивановская горка — легенды, тайны и предания», «Ступени времени: от Гоголя к Романовым», «Хитровка: великая и опасная», «Традиции веселья. От Золотого до Серебряного века», «Ах, Арбат, мой Арбат…», «Сивцев Вражек», «Легендарный градоначальник Алексеев» (с экскурсией по ГУМу), «Пастернак: между шапкой Мономаха и рубиновой звездой», «Следствие ведет Фандорин. Москва детективная».

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля на 38 площадках в столице. Посетителей ждут вкуснейшие пасхальные угощения от московских рестораторов и отличный выбор сувениров, многочисленные концерты, спектакли, творческие мастер-классы и другие развлечения. Также у гостей фестиваля будет возможность поделиться своим теплом и поучаствовать в самых разнообразных благотворительных проектах.