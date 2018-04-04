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На ремонт архангельских дорог выделено более 100 млн рублей
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На ремонт архангельских дорог выделено более 100 млн рублей 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске определились с дорогами, которые будут ремонтироваться в текущем году.
На данный момент власти ищут подрядчиков, готовых взяться за работу.
«В 2018 году планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог и улиц на общую сумму порядка 91 млн рублей, — говорит начальник управления транспорта администрации Архангельска Алексей ПОТОЛОВ. — В настоящее время проводятся работы по разработке проектно-сметной документации. Ремонтные работы будут вестись в летний период после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации».
Кроме того в этом году планируется отремонтировать внутридворовые и внутриквартальные проезды — на это выделено 13,8 млн рублей.
Полный список объектов, которые будут отремонтированы в 2018 году, можно посмотреть на сайте администрации города.
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