На ремонт архангельских дорог выделено более 100 млн рублей

Архангельске определились с дорогами, которые будут ремонтироваться в текущем году.

На данный момент власти ищут подрядчиков, готовых взяться за работу.

«В 2018 году планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог и улиц на общую сумму порядка 91 млн рублей, — говорит начальник управления транспорта администрации Архангельска Алексей ПОТОЛОВ. — В настоящее время проводятся работы по разработке проектно-сметной документации. Ремонтные работы будут вестись в летний период после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации».

Кроме того в этом году планируется отремонтировать внутридворовые и внутриквартальные проезды — на это выделено 13,8 млн рублей.

Полный список объектов, которые будут отремонтированы в 2018 году, можно посмотреть на сайте администрации города.